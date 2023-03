Levent Şahin: 'Galatasaray'a aitim'

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 24'üncü hafta mücadelesinde İskenderunspor, Zonguldak Kömürspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından İskenderunspor Teknik Direktörü Levent Şahin, açıklamalarda bulundu.



Mücadeleyi değerlendiren Levent Şahin, "Bu sadece yapmam gereken bir hareketti. Ben kendimce doğru olanı yaptım. Oyuncularda bana doğru bir hareket yaptırdığımı, belki doğru bir oyun olarak değil ama gerçekten karakter ve kişilik olarak sahaya koydukları performans ile yanıltmadıklarını gösterdiler. Maalesef ülke olarak sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Hepimizin kayıpları var. En başında halkımız, arkadaşlarımız ve akrabalarımız. Ama hayat devam ediyor. Bugün bunun bir göstergesi oldu bence. Bu kadar kayıplarımızın arasında sabaha karşı Nadir'in bebeği dünyaya geldi. Ben kendisine müsaade etmeme rağmen 'takımla beraber olmak istiyorum' dedi. Bence burada bir his oluştu. Umarım sonunda bize, oyunculara, sevgili başkanımıza ve güzel memleketime klas bir şekilde bitiririz. Bugünkü galibiyetten dolayı hepsini tebrik ediyorum" diye konuştu.



"ONLAR BENİM DOSTLARIM VE AİLEM"



Galatasaray'dan gelen destekler hakkında konuşan Şahin, "Hem kendimi o camiaya ait hissediyorum hem de onlar her şeyden önce benim dostlarım, ağabeylerim ve arkadaşlarım. Geçen bu zaman zarfı içerisinde hep birlikte olduk zaten. Beni Levent hoca yapan Galatasaray camiasına her zaman kendimi ait hissediyorum. Onlar bir yöneticiden ziyade benim dostlarım ve ailem. Her yönden takıma destek oluyorlar" şeklinde konuştu.



Levent Şahin, dönüşümlü olarak maçları Eyüp ve Pendik Stadı'nda oynayacaklarını sözlerine ekledi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ