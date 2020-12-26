Levent Şahin: 'Fatih Hoca'ya armağan olsun'

Galatasaray yardımcı teknik direktörü Levent Şahin, Trabzonspor karşısında aldıkları 2-0'lık galibiyetin ardından açıklamalar yaptı.



NASIL BİR MAÇ OLDU?



Trabzon'un çok zorlu bir deplasman olduğunu dile getiren Şahin, "Bizim için burası zor bir deplasmandı. Oyuna baktığımızda beklediğimizden kolay geçti. Oyuncu arkadaşlarıma mücadelelerinden dolayı, taktik anlayışı sahaya yansıttıklarından ötürü kabul ediyoruz. Belli bölümlerde geriye düştük oyunda. Bu da normaldi. Taktik anlayış içinde bunu oyunculara söylemiştik. Rakip, oyunun genelinde uzun top denedi. Kendi içimizde bunu değerlendireceğiz. Dönen topları doğru pozisyonda, doğru yerleşimle sahip olunca oyunun genelini domine ettik" dedi.



SAKAT VE CEZALI FUTBOLCULAR



Takımdaki sakat ve cezalı futbolcular hakkında da konuşan Şahin, "Önümüzdeki hafta Taylan yok. Genele bakınca kaleden, öndeki alana kadar birçok arkadaş eksik. Biz bunları sorun etmiyoruz. Hangi oyuncuya, hangi arkadaşa görev verildiyse layığını yaptı. Kim görevi alırsa en iyi şekilde yapar. Feghouli, zorlanma olduğunu söyledi. Fazla riske atılmadı" şeklinde konuştu.



FATİH TERİM'E ARMAĞAN OLSUN



Trabzonspor karşısında aldıkları galibiyeti Fatih Terim'a armağan ettiklerini ifade eden Şahin, "2020 yılıyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Hem bizden, hem bütün ülkemden tüm alışkınlarını ve sevdiklerini aldı. Son 8-9 aydan beri hiçbir şey eskisi değil. Futbol gibi yaşamlarımız değişti. 2021 yılı ulusumuza, milletimize, futbolseverlere ve Galatasaray taraftarına bir ışık olur. Yılın son maçıydı. Kazanılan 3 puan, ekranları başındaki futbolseverlere ve Galatasaraylılar'a iyi bir maç seyrettirmişizdir. Bu galibiyeti başta hocam Fatih Terim'e ve taraftarlara armağan ediyoruz" ifadelerini kullandı.



