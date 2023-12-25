Levent Şahin'den derbi yorumu: 'Böyle istediler'

Bir dönem Galatasaray'da yardımcı antrenörlük yapan Levent Şahin golsüz sona eren dev mücadeleyi 'Böyle istediler' sözleriyle özetledi. İşte Şahin'in, Fanatik'e yaptığı derbi yorumu.
İŞTE LEVENT ŞAHİN'İN AÇIKLAMALARI
"Okan Buruk, Kaan Ayhan yerine Kerem Demirbay ile başlayarak hedefinin daha çok topa sahip olmak olduğunu gösterdi. Aynı şekilde İsmail Kartal hocanın İsmail Yüksek yerine orta sahada İrfan ile başlaması onun da aynı aynı hedefte olduğunu gösterdi. İlk 15 dakikalık sürede Galatasaray, uzun toplarla etkili olmaya çalışırken, Fenerbahçe geçiş hücumlarında Tadic ve Cengiz ile etkili olmaya çalıştı.
"ORGANİZE SET HÜCUMLARI OLMADI"
21'de topsuz alanda Djiku-İcardi mücadelesi penaltı kararı için tartışmaya açıktı. İlk yarı genelinde 2 takım da topa sahip olamadı. İlk yarıda 2 takım da kaleye isabetli şut çekemedi. İlk yarıda 5 korner, 34 taç atışı ve 20 faul kullanılmasıyla oyun tam 59 kere durdu. Maç genelinde iki takım da topa sahip olup organize set hücumları yapamadı. Fenerbahçe maç boyunca isabetli şut çekemezken, Galatasaray sadece 1 isabetli şut atabildi.
"HATA BEKLEDİLER"
İlk yarıya baktığımızda Galatasaray takımı daha kompakt ve derli toplu bir görüntü verdi. Takım boyu Fenerbahçe takımına göre daha kısaydı.
Geriden oyun kurma anlayışından vazgeçmediler. Genelde duran toplarda ön direği deneyen Fenerbahçe, duran toplarda da etkisiz oldu. İlk yarıda topun oyunda kaldığı süre sadece 22 dakika 10 saniye oldu. Bu da oyunun her iki takım için de pozisyon zenginliğinden çok mücadele ve birbirlerinin hatasını bekleyerek geçmesine sebep oldu.
"ORTA SAHA ÜSTÜNLÜĞÜ"
Maçın ikinci yarısında Galatasaray, ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da duran toplarda etkili olmaya çalıştı ancak hava topu hakimiyetleri iyi olmasına rağmen kafa vuruşları kaleyi tutmadı. İsmail, orta sahaya girdikten sonra orta saha üstünlüğünü kaybeden Galatasaray, Zaha'yı oyuna alarak kanatlarda daha etkili oldu. Oyunun 80 dakikası kısır geçti. Genel olarak Fenerbahçe geçiş oyununu iyi oynamaya çalışsa da stresli ve aceleci davranmalarından dolayı Galatasaray kalesinde kenar ortaları hariç etkili olamadı."
İŞTE LEVENT ŞAHİN'İN AÇIKLAMALARI
"Okan Buruk, Kaan Ayhan yerine Kerem Demirbay ile başlayarak hedefinin daha çok topa sahip olmak olduğunu gösterdi. Aynı şekilde İsmail Kartal hocanın İsmail Yüksek yerine orta sahada İrfan ile başlaması onun da aynı aynı hedefte olduğunu gösterdi. İlk 15 dakikalık sürede Galatasaray, uzun toplarla etkili olmaya çalışırken, Fenerbahçe geçiş hücumlarında Tadic ve Cengiz ile etkili olmaya çalıştı.
"ORGANİZE SET HÜCUMLARI OLMADI"
21'de topsuz alanda Djiku-İcardi mücadelesi penaltı kararı için tartışmaya açıktı. İlk yarı genelinde 2 takım da topa sahip olamadı. İlk yarıda 2 takım da kaleye isabetli şut çekemedi. İlk yarıda 5 korner, 34 taç atışı ve 20 faul kullanılmasıyla oyun tam 59 kere durdu. Maç genelinde iki takım da topa sahip olup organize set hücumları yapamadı. Fenerbahçe maç boyunca isabetli şut çekemezken, Galatasaray sadece 1 isabetli şut atabildi.
"HATA BEKLEDİLER"
İlk yarıya baktığımızda Galatasaray takımı daha kompakt ve derli toplu bir görüntü verdi. Takım boyu Fenerbahçe takımına göre daha kısaydı.
Geriden oyun kurma anlayışından vazgeçmediler. Genelde duran toplarda ön direği deneyen Fenerbahçe, duran toplarda da etkisiz oldu. İlk yarıda topun oyunda kaldığı süre sadece 22 dakika 10 saniye oldu. Bu da oyunun her iki takım için de pozisyon zenginliğinden çok mücadele ve birbirlerinin hatasını bekleyerek geçmesine sebep oldu.
"ORTA SAHA ÜSTÜNLÜĞÜ"
Maçın ikinci yarısında Galatasaray, ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da duran toplarda etkili olmaya çalıştı ancak hava topu hakimiyetleri iyi olmasına rağmen kafa vuruşları kaleyi tutmadı. İsmail, orta sahaya girdikten sonra orta saha üstünlüğünü kaybeden Galatasaray, Zaha'yı oyuna alarak kanatlarda daha etkili oldu. Oyunun 80 dakikası kısır geçti. Genel olarak Fenerbahçe geçiş oyununu iyi oynamaya çalışsa da stresli ve aceleci davranmalarından dolayı Galatasaray kalesinde kenar ortaları hariç etkili olamadı."
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