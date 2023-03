Levent Şahin: 'Çukurova'nın çocuğu olarak karar verdim'

Teknik direktör Levent Şahin, deprem felaketinin ardından anlamlı bir davranışa imza atıp anne tarafından memleketi olan İskenderun'un TFF 2. Lig'deki takımı İskenderunspor'un gönüllü şekilde başına geçti. Depremde ailesinden kayıplar veren Şahin, İskenderun'un yaşadığı acıyı bir nebze sarmak adına önemli bir sorumluluk üstlendi. Hiçbir şart koşmadan ve ücret almadan göreve başlayan, geçmişte Galatasaray'da Fatih Terim'in de yardımcılığını üstlenen Levent Hoca, yaşadıklarını anlattı. İşte Şahin'in sözleri...



"ANILARIMLA DOLU BİR ŞEHİR"



İskenderun, tamamen dağılmış. Çocukluğumun geçtiği, anılarla dolu ama dokusunu kaybetmiş bir şehir. Anne ve baba tarafından Hatay'dan Adana'ya kadar çok akrabamız var. Felaket o bölgede olunca yakınlarımızdan, çocukluğumuzun geçtiği kuzenlerimden kayıplarımız oldu. Ben de o bölgenin bir insanı olarak başkanla konuştum. Onların da bir teknik direktör arayışı vardı. Gönüllü olarak, hiçbir şey talep etmeden bilgimi, birikimimi, tecrübelerimi vermek istediğimi söyledim. Göreve başladım. İstanbul Riva'da TFF tesislerinde kamp yapıyoruz. Maçlarımızı İstanbul'da oynayacağız, deplasmana buradan gideceğiz.



"ÇUKUROVA'NIN ÇOCUĞU OLARAK KARAR VERDİM"



Bu görev benim için tamamen futbolun dışında. Futboldan ziyade manevi yönden tatmin olacağım, yapmazsam kendime 'Bunu niye yapmadım' diyebileceğim bir süreçti. Burası futbolun dışında gelişen bir şey benim için. Teknik direktör Levent Şahin olarak değil Çukurova'nın çocuğu Levent Şahin olarak verdiğim bir karar. Bunu böyle yapmam gerekiyordu.



"HER ŞEY BAŞARI DEĞİL"



30 sene önce İskenderunspor'un lisanslı futbolcusuydum. 6 Şubat'ta gördük ki her şey futbol değil, her şey başarı değil. Önemli olan buralarda kalıp hayatımıza bu şekilde devam edebilmek. Bir süre sonra unutulursa yaşananların bir anlamı yok. İskenderunspor'un bir yere gelmesi ve oradaki insanların yüzünde bir tebessüm oluşturmak futboldaki başarıdan daha önemli.



Bu çocuklar futbol oynamak istiyor, şehirleriyle ve gelecekleriyle ilgili bir şey yapmak istiyor. Bize 10-15 günlük bir süre lazım. Hepsini birlikte halledeceğiz. Burada alkışlanacak olan şey kulüp başkanımız Hakan Bolat'ın herkesin çekilmek istediği bir ortamda tüm imkânları kullanıp devam kararı alması. Oyuncuların, 'Biz kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz, İskenderunspor'u hak ettiği yere getirmeye çalışacağız' diyerek büyük bir cesaret örneği göstererek yola çıktığı bir kulüp burası. Ben de elimden gelen her şeyi onlara aktaracağım.





