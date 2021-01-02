Levent Şahin: "Antalyaspor 1 puan için gelmişti"

Galatasaray yardımcı teknik direktörü Levent Şahin, Antalyaspor'un maça 1 puan için çıktığını ifade etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Levent Şahin: 'Antalyaspor 1 puan için gelmişti'
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02 Ocak 2021 21:41
Galatasaray yardımcı teknik direktörü Levent Şahin, Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Antalyspor'un 3-6-1 taktiğini açamadıklarını dile getiren Levent Şahin, "Maçın bilincinde olan bir oyuncu grubuyla maça çıktık. İlk 45 dakikada tamamen savunma yapan bir takımla karşılaştık. Tüm varyasyonları denedik ama sonuç alamadık. Emre Kılınç'tan sonra neredeyse 45 dakika 10 kişi oynadık. Rakibimizin hücum etmeye çalışacağını düşünerek oynadık ama 3-6-1 oynayan takımı açamadık" dedi.

Antalyaspor'un bir puan için Galatasaray karşısında çıktığını ifade eden Levent Şahin, "Bunlar Galatasaray için bahane değil. Bu savunmaya karşı ancak bu kadar fırsat yaratılabilirdi. Onları değerlendiremedik. Kaybedilen puanlar. Rakip 1 puan için gelmişti" şeklinde konuştu.



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