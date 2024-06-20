Levent Mercan'ın Fenerbahçe heyecanı

Fenerbahçe'ye transfer olmaya hazırlanan Levent Mercan büyük bir heyecan yaşıyor.
Sarı-lacivertlilerin Fatih Karagümrük'ten 3 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmaya hazırlandığı Levent Mercan, yeni sezonun başlamasını iple çekiyor.
Jose Mourinho'yla çalışacak olmaktan dolayı büyük bir heyecan içinde olan tecrübeli sol bekin, yakın çevresine; 'formayı almak için tüm gücümle savaşacağım' dediği öğrenildi.
SEZON PERFORMANSI
Fatih Karagümrük'te geride kalan sezonda 39 maçta sahaya çıkan Levent Mercan, 1 gol attı ve 5 asist yaptı.
Sarı-lacivertlilerin Fatih Karagümrük'ten 3 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmaya hazırlandığı Levent Mercan, yeni sezonun başlamasını iple çekiyor.
Jose Mourinho'yla çalışacak olmaktan dolayı büyük bir heyecan içinde olan tecrübeli sol bekin, yakın çevresine; 'formayı almak için tüm gücümle savaşacağım' dediği öğrenildi.
SEZON PERFORMANSI
Fatih Karagümrük'te geride kalan sezonda 39 maçta sahaya çıkan Levent Mercan, 1 gol attı ve 5 asist yaptı.
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