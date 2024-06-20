Levent Mercan'ın Fenerbahçe heyecanı

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmaya hazırlandığı sol bek Levent Mercan, yeni takımıyla sezonun başlamasını iple çekiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Levent Mercan'ın Fenerbahçe heyecanı
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20 Haziran 2024 09:58
Fenerbahçe'ye transfer olmaya hazırlanan Levent Mercan büyük bir heyecan yaşıyor.

Sarı-lacivertlilerin Fatih Karagümrük'ten 3 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmaya hazırlandığı Levent Mercan, yeni sezonun başlamasını iple çekiyor.

Jose Mourinho'yla çalışacak olmaktan dolayı büyük bir heyecan içinde olan tecrübeli sol bekin, yakın çevresine; 'formayı almak için tüm gücümle savaşacağım' dediği öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Fatih Karagümrük'te geride kalan sezonda 39 maçta sahaya çıkan Levent Mercan, 1 gol attı ve 5 asist yaptı. 



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