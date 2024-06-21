Levent Mercan'dan Karagümrük'e veda

Fenerbahçe'nin yeni transferi Levent Mercan, Fatih Karagümrük için veda mesajı paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Levent Mercan'dan Karagümrük'e veda
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21 Haziran 2024 16:45
Fenerbahçe'nin 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladığı Levent Mercan sosyal medya hesabından Fatih Karagümrük'e bir veda mesajı yayınladı.

İşte Levent Mercan'ın o paylaşımı:

"Hayatımda önemli bir yere sahip, bana güvenen, güzel anılarla anacağım, kaptanlığını yaptığım VAVACA Karagümrük'e veda ediyorum.

Başkanımıza, hocalarıma, takım arkadaşlarıma ve Karagümrüklülere çok teşekkür ederim. Yeniden ait olduğun yere geleceğin günler yakın...

Levent Mercan"



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