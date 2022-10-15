Levent Eriş: 'Oyundan memnunum'

Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Altay ile 1-1 berabere kalan Manisa FK'nin teknik direktörü Levent Eriş, "Kaybettiğimiz 2 puan var ama oyuncularımın oynadığı oyundan memnunum." dedi.



Eriş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında başından sonuna üstün götürdükleri müsabakadan beraberlikle ayrılmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.



Kazanmayı arzu ettiklerini vurgulayan Eriş, "Ben yine de oyuncularımın mücadelesinden bugün itibariyle memnunum. Geçtiğimiz hafta bize yakışmayan bu kulübün mazisine yakışmayan bir oyun oynamıştık. Bu hafta tam tersine inanılmaz pozisyonlar üreten bir takım haline döndük. Biz zaten buyuz. Bizim takımımız iyi oyunculardan kurulu bir takım. Bunları da galibiyete döndüreceğiz. Kaybettiğimiz 2 puan var ama oyuncularımın oynadığı oyundan memnunum." diye konuştu.





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