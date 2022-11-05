Levent Eriş: 'Kazanmamız gereken bir maçtı'

Spor Toto 1. Lig'in 12 haftasında konuğu Sakaryaspor'u 2-1 mağlup eden Manisa FK'nin teknik direktörü Levent Eriş, aldıkları galibiyetten dolayı memnun olduklarını belirterek, "Kazanmamız gereken bir müsabakaydı. Üst sıralarda yer almak istiyorduk." dedi.



Eriş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Sakaryaspor gibi güzel futbol oynamayı amaçlayan bir takımla oynadıkları için mutlu olduklarını belirterek, Manisa FK'de oyun kültüründe yaşadıkları değişimle iyi bir takım haline geldiklerini söyledi.



İyi bir müsabakayı geride bırakıp, çok sayıda pozisyon bulduklarına dikkati çeken Eriş, "Kazanmamız gereken bir müsabakaydı. Üst sıralarda yer almak istiyorduk. Bugünler değil sonu iyi olsun istedik. Geleceğe dönük bir planlama yaptık. Kulübümüzün geleceği adına yaptığımız çalışmalardan memnunum. Bu kadar gol pozisyonuna girip de son 1-2 dakikada sıkıntılı bir an yaşamayı gönlümüz arzu etmiyor. Ancak 1. Lig'in en fazla pozisyona giren takımı haline geldik." diye konuştu.



