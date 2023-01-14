Levent Eriş: 'Kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz'

Boluspor'a 3-1 yenilen Manisa FK Teknik Direktörü Levent Eriş, ilk devresi başka, ikinci devresi çok başka olan bir maç oynadıklarını kaydetti.



İlk yarıdaki oyunun beklentilerini karşıladığını anlatan Eriş, "İlk yarıda mağlubiyeti aklımızın ucuna bile getirmediğimiz, ikinci devre ise tam bir hayal kırıklığı olan bir müsabaka oynadık. İlk devrede belki içeriye 5-6 farkla gelebilecek bir müsabaka varken, maalesef bunların hiçbirinden yararlanamadık. İlk yarı uzatmanın 7. dakikasında yediğimiz beraberlik golü, soyunma odasında birçok oyuncumuzun üzüntüsünü çok fazla yoğunlaştırdı." açıklamasında bulundu.



Eriş, yedikleri 3 golün de ağırlıklı olarak bireysel hatadan kaynaklandığına işaret ederek, "Bunlar tabii ki çok küçük ayrıntılar ama futbol da küçük ayrıntılarda gizli. Maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. İstediğimiz, beklediğimiz bir sonuç değildi. Beklediğimiz bir mağlubiyet değildi. Biz buraya kazanmayı amaçlayarak geldik." şeklinde konuştu.



Gelecek haftayı "Bay" geçeceklerini ve bir sonraki karşılaşmalarına 15 gün sonra çıkacaklarını aktaran Eriş, "Aramıza katılacak 1-2 yeni oyuncumuz olacak. Bu oyuncularımızla 15 gün çalışma şansımız var. Bu konuda daha iyi olacağımızı, kaçırdığımız pozisyonları gole çevireceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.





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