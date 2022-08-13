Levent Eriş: 'Hak etmediğimiz bir sonuç'

Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında kendi evinde Boluspor'a 1-0 mağlup olan Manisa FK'da teknik direktör Levent Eriş, karşılaşmada mağlubiyeti hiç beklemediklerini dile getirdi.
Rakiplerinin 10 kişi kaldıktan sonra oyunu yavaşlatmaya çalıştığını ifade eden Eriş, "Biz daha hızlı olabilirdik. 90 dakikada bir pozisyon verdik, o da gol oldu. Futbolun garipliği bu işte. Biz ikinci devre daha fazla pozisyon üretebilirdik. İlk devre daha fazla pozisyon ürettik. Enteresan bir müsabaka kaybettik, ancak kaybetmeyi hak etmedik. Bundan sonraki müsabakalarda çok daha hazır ve fiziksel olarak daha iyi hale geleceğiz. İnşallah bu mağlubiyeti, özellikle bir deplasman galibiyetiyle telafi etmeye çalışacağız. Oyuncularımızın kalitesini biliyoruz, ilerleyen müsabakalarda daha iyi hale geleceklerdir." diye konuştu.
Rakiplerinin 10 kişi kaldıktan sonra oyunu yavaşlatmaya çalıştığını ifade eden Eriş, "Biz daha hızlı olabilirdik. 90 dakikada bir pozisyon verdik, o da gol oldu. Futbolun garipliği bu işte. Biz ikinci devre daha fazla pozisyon üretebilirdik. İlk devre daha fazla pozisyon ürettik. Enteresan bir müsabaka kaybettik, ancak kaybetmeyi hak etmedik. Bundan sonraki müsabakalarda çok daha hazır ve fiziksel olarak daha iyi hale geleceğiz. İnşallah bu mağlubiyeti, özellikle bir deplasman galibiyetiyle telafi etmeye çalışacağız. Oyuncularımızın kalitesini biliyoruz, ilerleyen müsabakalarda daha iyi hale geleceklerdir." diye konuştu.
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