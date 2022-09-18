Levent Eriş: 'Emin adımlarla ilerliyoruz'

Bodrumspor ile 1-1 berabere kalan Manisa FK Teknik Direktörü Levent Eriş, maçın ardından konuştu.



Manisa FK Teknik Direktörü Levent Eriş ise ilk devreyi rakibe daha az pozisyon vererek bitirmeyi hedeflerini ancak ilk yarının son dakikasında penaltıdan gol yediklerini ve penaltının da doğru bir karar olduğunu ifade etti.



Eriş, özellikle ikinci yarı rakip önünde baskıyı biraz daha artırdıklarını ve oldukça başarılı olduklarına işaret ederek, "İkinci yarı rakip sahada pozisyon bulma konusunda başarılı olduk. Biz yolumuzda emin adımlarla ilerliyoruz. Çok genç oyuncularımız var ve onları kazanmaya devam ediyoruz. İnanıyorum ki onlar uzun süre bu takıma katkı sağlayacaklar." diye konuştu.





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