Levent Deniz: 'Sahaya çıkmak için 1 maçlık transfer yaptık'

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında Bursa Uludağ Kadın Basketbol Takımı'nın deplasmanda London Lions Women ile karşılaştığı maç öncesi yaşanan tarihi bir skandal ortaya çıktı.



Oyuncuların bir kısmına ve teknik ekibe İngiltere vize vermeyince temsilcimiz sahaya 5 oyuncuyla çıkmak zorunda kaldı.



Yedeksiz maça çıkan Yeşil-Beyazlılar'da Eda Şahin sakatlığına rağmen maçı tamamladı. Bursa, ilk maçta 77-53 kaybettiği rakibi karşısında parkeden bu kez 122-63 mağlup ayrıldı.



"GEREKEN GİRİŞİMLERİ YAPTIK"



Bursa Uludağ Basketbol Takımı Yöneticisi Levent Deniz, vize skandalının perde arkasını Akşam'a anlattı: "Federasyona Londra'daki EuroCup müsabakası için bir başvuru yaptık. Federasyon bize dış ilişkilerden üst düzey bir yetkili atadı. Bu kişi İngiliz konsolosluğu ile vize işlemlerinin hızlanması için gerekli müdahaleleri gerçekleştireceğini söyledi ama yapılan görüşmelerden bir sonuç alınamadı. FIBA'ya yaşanan olaylarla ilgili mailler yolladık. Bize olumlu bir dönüş olmadı.



"BAPTİSTE'NİN FORMASIYLA OYNADI"



Biz Türkiye'den İngiltere'ye vize alan 2 yabancı, 2 yerli oyuncu ile gittik. FİBA bize maçın oynanması için kadroda 5 oyuncu olması söyledi. Bu olay sonrası 2.5 ay önce sözleşmesini fesih ettiğimiz Hırvat oyuncumuz Mia Masic ile temasa geçtik. Mia bizde 2 bin 500 euroya oynuyordu. Kendisi bizden 1 maç için 5 bin euro istedi. Bunu verdik. Bin euro da yol parası ödedik. Trinity Baptiste'nin formasıyla maça çıktı. Elimizden geleni yaparak bu skandala 63 sayı atarak en iyi cevabı verdik."



ANNESİ DESTEK VERDİ



Bursa Uludağ Kadın Basketbol Takımı'na 1 maçlık transfer edilen uzun forvet Mia Masic'in annesinin ise ekibe destek olmak amacıyla benchin hemen arkasında bulunması ve kızıyla zaman zaman iletişime geçmesi ise sosyal medyada geniş yer buldu.



SAKAT SAKAT OYNADI



Temsilcimizde oyun kurucu Eda Şahin'in, sakatlığı nedeniyle bazı hücumlara katılamasa da zorunluluktan oyuna devam etmesi dikkat çekti.



KENARDA HOCA YOK



Bursa Uludağ Kadın Basketbol Takımı sahaya 5 kişi çıktı, kenarda ne hoca ne de oyuncu vardı... Karşılaşmada mola verildiği esnada kenara gelen oyuncuların sıvı takviyesi aldığı ve dinlendiği görüldü.



FIBA ERTELEMEYİ KABUL ETMEDİ



Bursa Uludağ Basketbol Kulübü Başkanı Berk Aladağ, "13 Aralık'ta resmi başvuru yaptık. Başvurunun ardından İngiltere'nin vize başvurularında 15 iş günü şartının bulunduğunu ve bunun mümkün olmayacağını bize ilettiler. Araya konsolosluk ve diğer yetkiler girdi. Noel bayramından kaynaklı yoğunluk olduğunu ve vizelerin yetişmeyeceğini aktardılar. Bu durumu FIBA yetkililerine aktardık ve maçı erteleme talebinde bulunduk. Onlar da sahaya çıkmazsak ceza yiyeceğimizi bize iletti. Türkiye'nin itibarı ve bizim için de kötü bir durum olduğunu aktarmamıza rağmen kabul görmedi. Sahaya çıkmazsak 40 bin euro para cezası ve ömür boyu organizasyondan men edilme durumumuz vardı" ifadelerini kullandı.





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