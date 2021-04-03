Leven Şahin: 'Galatasaray'ın bu futbolunun izahı yok'

Galatasaray yardımcı teknik direktörü Levent Şahin, Hatayspor karşısında aldıkları yenilginin izahı olmadığını dile getirdi.



BU MAÇIN İZAHI YOK



"Bu maçın izahı yok. Bu maçtan sonra özeleştiri yapıp buradan ne tür dersler çıkaracağız, bunları değerlendireceğiz"



GALATASARAY'A YAKIŞMADI



"Milli maçlardan sonra bu tür sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Bizi sonuçtan daha çok üzen sahada gösteremediğimiz tepki. Şahsımıza, kişiliğimize ve Galatasaray'a yakışmayan bir mücadeleydi."



CAMİADAN ÖZÜR DİLİYORUZ



Biz bu tür durumlarla ilk kez karşılaşmıyoruz. Biz buradan nasıl çıkacağız bunun değerlendirmesini yapacağız. Ben şahsım adına camiadan özür diliyorum.



BU OYUN YETERLİ DEĞİL



Bu oyun tamamen yeterli değil. Bununla ilk kez karşılaşmıyoruz. Kalan maçlarda neler yapabiliriz, süreci nasıl yönetebiliriz hesabını yapacağız. Buradan nasıl çıkacağız, son 9 maçta ne yapacağız değerlendireceğiz.



OYNANAN FUTBOL BİZİ ÜZDÜ



İkinci devre oyuna dahil olan arkadaşlar bir reaksiyon, tepki verdiler ama bu Galatasaray için yeterli değildi. Bizi sonuçtan ziyade oynanan oyun ve mücadele üzdü. Hepimiz buna dahiliz, sadece oyuncu grubu değil.



