Levan Shengelia: "Beşiktaş, 10 kişiydi ama biz iyi değildik"

Konyaspor'un hücum oyuncusu Levan Shengelia, Beşiktaş maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com
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Levan Shengelia: 'Beşiktaş, 10 kişiydi ama biz iyi değildik'
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07 Şubat 2021 21:11
Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Konyaspor'da hücum oyuncusu Levan Shengelia, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

10 kişi kalan Beşiktaş'a karşı iyi oynamadıklarını dile getiren Shengelia, "Gerçeği söylemek gerekirse bugün 10 kişi kalan Beşiktaş karşısında iyi oynayamadık. Beşiktaş 10 kişi kaldı ama biz bu avantajı kullanamadık. Beşiktaş karşısında atakları bitirme konusunda çok etkili değildik, bu durumu geliştirmek zorundayız" dedi.



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