Letonya - Türkiye maçının hakemi belli oldu!

Letonya - Türkiye maçını İsveçli hakem Andreas Ekberg'in yöneteceği açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Letonya - Türkiye maçının hakemi belli oldu!
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09 Ekim 2021 16:28
A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 11 Ekim Pazartesi günü Letonya ile oynayacağı karşılaşmada İsveçli hakem Andreas Ekberg görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Daugava Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonundan Andreas Ekberg yönetecek.

Ekberg'in yardımcılıklarını Fredrik Klyver ve Stefan Hallberg yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kaspar Sjöberg olacak.

Maçta Almanya'dan Daniel Siebert VAR, Robert Wessel ise AVAR olarak görev alacak.


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