Haber Tarihi: 15 Haziran 2023 10:54 - Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2023 10:54

Letonya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 Elemeleri

EURO 2024 Elemeleri D Grubu üçüncü maçında Türkiye A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda Letonya ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Milli maç ne zaman, hangi gün? Letonya -Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte milli maçın canlı yayın bilgileri...

Letonya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 Elemeleri
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A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 Elemeleri'nde Letonya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Skonto Stadyumu'nda oynanacak müsabaka Macar hakem Tamas Bognar düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Letonya - Türkiye maçı hangi kanalda? Letonya - Türkiye milli maçı ne zaman? Saat kaçta? 
LETONYA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımımız EURO 2024 D Grubu 3. maçında Letonya ile karşı karşıya geliyor. Letonya Türkiye milli maçı 16 Haziran Cuma günü saat 21.45'de oynanacak. Milli maç TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
A MİLLİ TAKIMIN ADAY KADROSU AÇIKLANDI

Kaleci: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

Defans: Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu

Orta saha / Forvet: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Umut Bozok, Umut Nayir

A MİLLİ TAKIM'IN MAÇ PROGRAMI

16 Haziran 2023

Letonya-Türkiye

19 Haziran 2023


Türkiye-Galler

8 Eylül 2023

Türkiye-Ermenistan

12 Ekim 2023

Hırvatistan-Türkiye

15 Ekim 2023

Türkiye-Letonya

21 Kasım 2023

Galler-Türkiye

Elemelerde üçüncü hafta maçlarının (TSİ) programı şöyle:

B Grubu:

21.45 Cebelitarık-Fransa

21.45 Yunanistan-İrlanda

C Grubu:

21.45 Kuzey Makedonya-Ukrayna

21.45 Malta-İngiltere

D Grubu:

21.45 Letonya-Türkiye

21.45 Galler-Ermenistan

H Grubu:

19.00 Finlandiya-Slovenya

21.45 San Marino-Kazakistan

21.45 Danimarka-Kuzey İrlanda

I Grubu:

21.45 Kosova-Romanya

21.45 Andorra-İsviçre

21.45 Belarus-İsrail

17 Haziran Cumartesi

A Grubu:

19.00 Norveç-İskoçya

21.45 Kıbrıs Rum Kesimi-Gürcistan

E Grubu:

21.45 Faroe Adaları-Çekya

21.45 Arnavutluk-Moldova

F Grubu:

19.00 Azerbaycan-Estonya

21.45 Belçika-Avusturya

G Grubu:

16.00 Litvanya-Bulgaristan

21.45 Karadağ-Macaristan

J Grubu:

16.00 Lüksemburg-Lihtenştayn

21.45 Portekiz-Bosna Hersek

21.45 İzlanda-Slovakya

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