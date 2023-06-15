Letonya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 Elemeleri

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 Elemeleri'nde Letonya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Skonto Stadyumu'nda oynanacak müsabaka Macar hakem Tamas Bognar düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Letonya - Türkiye maçı hangi kanalda? Letonya - Türkiye milli maçı ne zaman? Saat kaçta? LETONYA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
A Milli Futbol Takımımız EURO 2024 D Grubu 3. maçında Letonya ile karşı karşıya geliyor. Letonya Türkiye milli maçı 16 Haziran Cuma günü saat 21.45'de oynanacak. Milli maç TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
A MİLLİ TAKIMIN ADAY KADROSU AÇIKLANDIKaleci
: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır Defans
: Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu Orta saha / Forvet:
Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Umut Bozok, Umut Nayir A MİLLİ TAKIM'IN MAÇ PROGRAMI
16 Haziran 2023
Letonya-Türkiye
19 Haziran 2023
Türkiye-Galler
8 Eylül 2023
Türkiye-Ermenistan
12 Ekim 2023
Hırvatistan-Türkiye
15 Ekim 2023
Türkiye-Letonya
21 Kasım 2023
Galler-Türkiye Elemelerde üçüncü hafta maçlarının (TSİ) programı şöyle: B Grubu:
21.45 Cebelitarık-Fransa
21.45 Yunanistan-İrlanda C Grubu:
21.45 Kuzey Makedonya-Ukrayna
21.45 Malta-İngiltere D Grubu:
21.45 Letonya-Türkiye
21.45 Galler-Ermenistan H Grubu:
19.00 Finlandiya-Slovenya
21.45 San Marino-Kazakistan
21.45 Danimarka-Kuzey İrlanda I Grubu:
21.45 Kosova-Romanya
21.45 Andorra-İsviçre
21.45 Belarus-İsrail
17 Haziran Cumartesi
A Grubu
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19.00 Norveç-İskoçya
21.45 Kıbrıs Rum Kesimi-Gürcistan E Grubu:
21.45 Faroe Adaları-Çekya
21.45 Arnavutluk-Moldova F Grubu:
19.00 Azerbaycan-Estonya
21.45 Belçika-Avusturya G Grubu:
16.00 Litvanya-Bulgaristan
21.45 Karadağ-Macaristan J Grubu:
16.00 Lüksemburg-Lihtenştayn
21.45 Portekiz-Bosna Hersek
21.45 İzlanda-Slovakya