Letonya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 Elemeleri

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 Elemeleri'nde Letonya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Skonto Stadyumu'nda oynanacak müsabaka Macar hakem Tamas Bognar düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Letonya - Türkiye maçı hangi kanalda? Letonya - Türkiye milli maçı ne zaman? Saat kaçta?A Milli Futbol Takımımız EURO 2024 D Grubu 3. maçında Letonya ile karşı karşıya geliyor. Letonya Türkiye milli maçı 16 Haziran Cuma günü saat 21.45'de oynanacak. Milli maç TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır: Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Ferdi KadıoğluHakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Umut Bozok, Umut Nayir16 Haziran 2023Letonya-Türkiye19 Haziran 2023Türkiye-Galler8 Eylül 2023Türkiye-Ermenistan12 Ekim 2023Hırvatistan-Türkiye15 Ekim 2023Türkiye-Letonya21 Kasım 2023Galler-Türkiye21.45 Cebelitarık-Fransa21.45 Yunanistan-İrlanda21.45 Kuzey Makedonya-Ukrayna21.45 Malta-İngiltere21.45 Letonya-Türkiye21.45 Galler-Ermenistan19.00 Finlandiya-Slovenya21.45 San Marino-Kazakistan21.45 Danimarka-Kuzey İrlanda21.45 Kosova-Romanya21.45 Andorra-İsviçre21.45 Belarus-İsrail17 Haziran Cumartesi19.00 Norveç-İskoçya21.45 Kıbrıs Rum Kesimi-Gürcistan21.45 Faroe Adaları-Çekya21.45 Arnavutluk-Moldova19.00 Azerbaycan-Estonya21.45 Belçika-Avusturya16.00 Litvanya-Bulgaristan21.45 Karadağ-Macaristan16.00 Lüksemburg-Lihtenştayn21.45 Portekiz-Bosna Hersek21.45 İzlanda-Slovakya