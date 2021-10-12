Letonya-Türkiye maçı Alman basınında
A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçında konuk olduğu Letonya'yı uzatma bölümünde penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup etmesi, Alman basınında geniş yankı buldu.
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12 Ekim 2021 09:42
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