Letonya'dan Türkiye maçı için açıklama

"OZAN VE ÇAĞLAR'IN OYNAMASI SORUN DEĞİL"

Letonya Milli Takımı Teknik Direktörü, Türkiye'nin gruptaki şansından çok kendi oyunlarına odaklandıklarını ve bu yönde hazırlıklarını yaptıklarını söyledi.Dainis Kazakevics, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda pazartesi Türkiye ile sahalarında yapacakları karşılaşmaya ilişkin maçın oynanacağı Daugava Stadı'nda forvet oyuncularındanile açıklamalarda bulundu.Kazakevics, Türkiye'nin durumundan çok kendi durumlarına odaklandıklarını belirterek, "" ifadelerini kullandı.Letonya Teknik Direktörü, iki takım arasındaki son 5 maçın berabere bitmesinin hatırlatılması üzerine ise, "" şeklinde konuştu.Letonya'nın hücum oyuncularındanise, "Türkiye'nin en önemli stoperlerinden Ozan Kabak ve Çağlar Söyüncü'nün cezaları sona erdi. Bir forvet oyuncusu olarak bunu bir şanssızlık olarak görüyor musun?" sorusuna, şu yanıtı verdi:."