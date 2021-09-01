Letonya Cebelitarık'ı evinde 3 golle geçti

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Letonya, Cebelitarık'ı 3-1 mağlup etti.

, Fotoğraf; EPA
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Letonya Cebelitarık'ı evinde 3 golle geçti
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01 Eylül 2021 23:42
Dünya Kupası Elemeleri'nde Milli Takımımızın grubu olan G Grubu 5. maçında Letonya ile Cebelitarık karşı karşıya geldi.

Daugavas Stadiona'da oynanan maçı ev sahibi Letonya 3-1 kazanarak üç puanı aldı.

İlk yarısı golsüz biten maçta Letonya'ya galibiyeti getiren golleri 50. dakikada penaltıdan ve 85'te Gutkkovskis ile 89'da Ciganiks kaydetti. Cebelitarık'ın tek sayısını ise 71'de penaltıda De Barr attı.

Bu sonuçla Letonya 4 puana yükselirken Cebelitarık ise puansız olarak 4. maçını tamamlamış oldu.


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