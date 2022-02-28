Les Ferdinand'dan Batshuayi yorumu: Yeni golcü gereksiz

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Les Ferdinand, tartışılan isim Michy Batshuayi'yi değerlendirdi. Ferdinand, "Beşiktaş'ı bir üst seviyeye taşıyacaktır. Yeni golcü aramak gereksiz" dedi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Les Ferdinand'dan Batshuayi yorumu: Yeni golcü gereksiz
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28 Şubat 2022 11:12
Beşiktaş'ta performansı sezon başından bu yana tartışılan Michy Batshuayi'yi, siyah-beyazlıların eski forveti Les Ferdinand değerlendirdi. 1988-89 sezonunda kiralık olarak Kartal'da forma giyen Ferdinand, "Batshuayi, Chelsea'de yeterli şans bulamadı. Daha doğrusu hak ettiği şans verilmedi. Kendimden biliyorum, yeni bir ülke ve kültüre alışmak kolay değil. Ama bir sezon daha kalırsa attığı gollerle Beşiktaş'ı bir üst seviyeye taşıyacaktır. Yeni golcü aramak gereksiz" ifadelerini kullandı.

"GENÇLERİ OYNATIN"
Les Ferdinand, siyah-beyazlıların gençleri daha fazla oynatmasını da desteklediğini vurguladı. İngiliz futbol adamı, "Trabzonspor zaten büyük ihtimalle şampiyon. Bu, Beşiktaş açısından aslında fırsat. Genç yeteneklerine daha fazla şans verip gelecek yılların özkaynak düzenini yeniden hayata geçirmeli. 80'lerin sonu 90'ların başındaki yenilmez Kartal yeniden ortaya çıkabilir. Şu krizde milyon Euro'ları dışarıda harcamak yanlış" şeklinde konuştu.

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