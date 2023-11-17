Leroy Sane: ''Türkiye'ye sabırsızlanıyorum''

Almanya Milli Takım oyuncularından Leroy Sane, Türkiye ile karşılaşacakları hazırlık maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Leroy Sane: ''Türkiye'ye sabırsızlanıyorum''
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17 Kasım 2023 20:22
Son güncelleme 17 Kasım 2023 20:28
Almanya Milli Takım oyuncularından Leroy Sane, Türkiye karşılaşması öncesi açıklamalar yaptı.

Maç ve atmosfer hakkında konuşan Sane, "Yarınki maçı sabırsızlıkla bekliyorum, stadyumda güzel bir atmosfer olacak. Bunu Münih'te Galatasaray taraftarlarıyla gördük" dedi. 

Form durumuyla ilgili konuşan yıldız isim, "Sezon öncesi iyi bir hazırlık yaptım ve bu ivmeyi sürdürdüm. Şu anda işler gerçekten iyi gidiyor, Bayern'de ve milli takımda çok eğleniyorum.'' şeklinde konuştu. 

Leroy Sane takım içindeki rolünden bahsederek, "Saha içinde ve saha dışında giderek daha fazla sorumluluk alıyorum. Şu anda rolümden ve pozisyonumdan gerçekten hoşlanıyorum. Julian beni çok iyi tanıyor ve bunun karşılığını iyi bir performansla ödemek istiyorum." yorumunu yaptı. 

Geleceği hakkında da konuşan yıldız oyuncu, "Henüz bunu düşünmedim. Kulübüm görüşmelerde bulunmak istiyor ancak şu anda nispeten yeni başlayan bu sezona odaklanmak istiyorum. Ancak Bayern Münih ilk odağım olmaya devam ediyor. Bundan hiç şüphe yok" sözlerini sarf etti.

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