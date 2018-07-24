Leroy Sane: ''Sarri bize acı çektirmişti''

Manchester City'nin yıldızı Leroy Sane, bu sezon şampiyonluk yarışında Chelsea'den çekindiğini açıkladı.
Maurizio Sarri'nin Chelsea'de fark yaratabileceğini dile getiren Sane, Napoli'de kendilerini çok zorladığını da dile getirdi.
City'nin genç yıldızı Sane, İngiliz basınına yaptığı açıklamada ''Chelsea çok iyi bir teknik direktör aldı. Geçen yıl Napoli'ye karşı oynarken acı çekmiştik'' ifadelerini kullandı.
Sane, şampiyonluk yarışı hakkında da konuşurken ''Bu sezon şampiyonluktaki en büyük rakibimiz Chelsea olacaktır'' dedi.
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Maurizio Sarri'nin Chelsea'de fark yaratabileceğini dile getiren Sane, Napoli'de kendilerini çok zorladığını da dile getirdi.
City'nin genç yıldızı Sane, İngiliz basınına yaptığı açıklamada ''Chelsea çok iyi bir teknik direktör aldı. Geçen yıl Napoli'ye karşı oynarken acı çekmiştik'' ifadelerini kullandı.
Sane, şampiyonluk yarışı hakkında da konuşurken ''Bu sezon şampiyonluktaki en büyük rakibimiz Chelsea olacaktır'' dedi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın