Leroy Sane için El Clasico!

Real Madrid ve Barcelona, Bayern Münih'in Alman hücum oyuncusu Leroy Sane ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Leroy Sane için El Clasico!
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05 Ekim 2023 17:38
Bayern Münih forması giyen Leroy Sane, 2024 yaz transfer dönemine damga vuracak isimlerden biri olabilir.

Bild'de yer alan habere göre, Real Madrid ve Barcelona'nın Alman hücum oyuncusuyla ilgilendiği aktarıldı.

Güncel piyasa değeri 65 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcunun, Bayern Münih ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Bayern Münih'e 2020 yılında Manchester City'den transfer olan yıldız futbolcu, Bavyera devinde 143 maçta 44 gol, 37 asistlik performans sergiledi.

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