Leroy Sane'den Sacha Boey itirafı!

Bayern Münih'in yıldız ismi Leroy Sane, Galatasaray'dan Alman devine transfer olan Sacha Boey için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Leroy Sane'den Sacha Boey itirafı!
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29 Ocak 2024 12:58
Bayern Münih'in yıldız ismi Leroy Sane, Galatasaray'dan Alman devine transfer olan Sacha Boey için açıklama yaptı.

Leroy Sane yaptığı açıklamada, "Bu sene oynadığımız maçlarda çok iyiydi. Agresif bir oyuncu ama aynı zamanda çok zeki. Kesinlikle takıma çok fazla yardımcı olacak. Bizi güçlendirecek. Bu yüzden en kısa sürede Boey'i ilk 11'de görmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

GELECEĞİ İÇİN AÇIKLAMA

Geleceğiyle ilgili konuşan Alman oyuncu, "Önümüzdeki birkaç gün gün ya da ay içinde netleşecek. Her şey yolunda. sportif direktör Freund ile konuştuk. Tekrar bir araya geleceğiz ve neler olacağını göreceğiz." dedi.

"ÖNÜMÜZDE ZORLU BİR SEZON VAR"

Sezon değerlendirmesi yapan Sane, "Önümüzde çok zorlu bir sezon var. Tamamen buna konsantre olmuş durumdayım. Takımıma en iyi katkıyı vermeye çalışıyorum." şeklinde konuştu. 

 
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