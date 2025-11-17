Leroy Sane Almanya'da alev aldı; 5 dakikada 2 gol!

Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği Alman yıldız Leroy Sane, milli takımda parlıyor.
5 DAKİKADA 2 GOL
Almanya'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu'nda Dünya Kupası bileti için Slovakya'yı konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısında Leroy Sane, 36 ve 41. dakikalarda fileleri havalandırdı ve takımının devreye 4 farklı önde gitmesinde katkıda bulundu.
Bir futbol mucizesi olmadığı takdirde Almanya, 2026 Dünya Kupası'na direkt olarak katılacak. Sarı-kırmızılı takımın yıldızı, gösterdiği performans ile Almanya Milli Takımı'na yeniden çağrılmıştı.
5 DAKİKADA 2 GOL
Almanya'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu'nda Dünya Kupası bileti için Slovakya'yı konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısında Leroy Sane, 36 ve 41. dakikalarda fileleri havalandırdı ve takımının devreye 4 farklı önde gitmesinde katkıda bulundu.
Bir futbol mucizesi olmadığı takdirde Almanya, 2026 Dünya Kupası'na direkt olarak katılacak. Sarı-kırmızılı takımın yıldızı, gösterdiği performans ile Almanya Milli Takımı'na yeniden çağrılmıştı.