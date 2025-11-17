17 Kasım
Karadağ-Hırvatistan
2-3
17 Kasım
Çek Cumhuriyeti-Cebelitarık
6-0
17 Kasım
Hollanda-Litvanya
4-0
17 Kasım
Malta-Polonya
2-389'
17 Kasım
Almanya-Slovakya
6-0
17 Kasım
Kuzey İrlanda-Lüksemburg
1-090'

Leroy Sane Almanya'da alev aldı; 5 dakikada 2 gol!

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, Almanya Milli Takımı'nın Slovakya karşısında oynadığı maçta ilk yarıda iki gol kaydetti.

calendar 17 Kasım 2025 23:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği Alman yıldız Leroy Sane, milli takımda parlıyor.

5 DAKİKADA 2 GOL

Almanya'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu'nda Dünya Kupası bileti için Slovakya'yı konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısında Leroy Sane, 36 ve 41. dakikalarda fileleri havalandırdı ve takımının devreye 4 farklı önde gitmesinde katkıda bulundu.

Bir futbol mucizesi olmadığı takdirde Almanya, 2026 Dünya Kupası'na direkt olarak katılacak. Sarı-kırmızılı takımın yıldızı, gösterdiği performans ile Almanya Milli Takımı'na yeniden çağrılmıştı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
