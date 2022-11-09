Leroy Fer'e İngiliz ekibi talip oldu!

İngiltere Championship ekiplerinden Sheffield United'ın Süper Lig'de mücadele eden temsilcimiz Corendon Alanyaspor'da forma giyen Hollandalı ön libero Leroy Fer'e talip olduğu iddia edildi.

, Fotoğraf; AA
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Leroy Fer'e İngiliz ekibi talip oldu!
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09 Kasım 2022 16:49
Alanyaspor'da forma giyen Leroy Fer için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz The Sun Gazetesi, Sheffield United'ın ocak ayında Leroy Fer için Alanyaspor'un kapısını çalacağını yazdı.

Alanyaspor'a geçtiğimiz sezon başında Hollanda'nın Feyenoord takımından transfer olan ve 2023 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan Leroy Fer, Alanyaspor kariyerinde çıktığı 35 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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