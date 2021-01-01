Leonsis'ten, Lakers'a giden Westbrook'a eleştiri!

Washington Wizards'ın sahibi Ted Leonsis, Los Angeles Lakers'a giden eski oyuncusu Russell Westbrook ve diğer NBA yıldızlarını eleştirdi.



Yıldız oyuncusu Westbrook'u Lakers'a kaptıran Leonsis, Russ'ı NHL'de sahibi olduğu Capitals takımında aynı dönemde bir uzatma kontratı imzalayan Alex Ovechkin ile karşılaştırdı:



"Wizards'ta süperstar bir oyuncumuz vardı, bir fırsatı olunca da Lakers'a takas edilmek istedi. Alex'le ilgili haberi duyurduğumuzda, bununla da uğraşıyordum.



Bunun arasındaki farkı ise açıkçası düşünmeden edemedim. Harika bir oyuncu olan Russell Westbrook, OKC'de oynadı, takas edilmek istedi. Houston'a gitti, takas edilmek istedi, Washington'a geldi, takas edilmek istedi ve şu anda da Los Angeles'ta. İnanılmaz derecede harika bir insan ve harika bir oyuncu. Ama sanırım NBA ve NHL arasındaki fark da bu."



