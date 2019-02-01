Leonsis: "Tanking sorusu rahatsız edici, yapmayacağız"

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Washington Wizards'ın sahibi Ted Leonsis, 'tanking' fikrinin "rahatsız edici" olduğunu ve Wizards'ın bu yıl playoff'lara kalmaya odaklandıklarını söyledi.Leonsis, açıklamasındaşeklinde konuştu.Leonsis ayrıca, Wizards'ın tanking yapma ihtimali konusunda iseyanıtını verdi.Leonsis, ekibin Bradley Beal, John Wall veya Otto Porter Jr. ile takas yapmayacağını da ekledi.