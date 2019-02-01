Leonsis: "Tanking sorusu rahatsız edici, yapmayacağız"

Washington Wizards'ın sahibi Ted Leonsis, 'tanking' fikrinin "rahatsız edici" olduğunu ve Wizards'ın bu yıl playoff'lara kalmaya odaklandıklarını söyledi.
Leonsis, açıklamasında "Oyunculara, koça, personele gitmeli ve 'Playofflara kalacak kadar yeterli miyiz?' diye sormalısınız. Bana söylenen 'Evet kalırız' cevabıydı."
şeklinde konuştu.
Leonsis ayrıca, Wizards'ın tanking yapma ihtimali konusunda ise "Bana direkt 'Tanking yapacak mısınız?' diye soruldu. Bu rahatsız edici bir soru. Organizasyonunuza, oyuncularınıza ve koçunuza gidip 'Haydi kaybetme planı yapalım' diyemezsiniz."
yanıtını verdi.
Leonsis, ekibin Bradley Beal, John Wall veya Otto Porter Jr. ile takas yapmayacağını da ekledi.