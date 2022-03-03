Leonardo: "Mbappe dünyanın en iyisi"

Paris Saint Germain'in sportif direktörü Leonardo, Messi'ye yapılan eleştiriler ve takımın genç yıldızı Kylian Mbappe ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Leonardo: 'Mbappe dünyanın en iyisi'
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03 Mart 2022 19:41
Paris Saint Germain'in sportif direktörü Leonardo, takımın yıldız isimleri Lionel Messi ve Kylian Mbappe ile ilgili konuştu.

Leonardo yaptığı açıklamada, "Messi'nin kendi kulübünde yaşadıklarından sonra PSG'ye geçebilecek kadar alçakgönüllülüğü vardı. Mbappe, Neymar veya Messi gibi futbolcular için bağlamın önemli olduğunu düşünüyorum. Onlar yalıtılmış bir balonun içinde olamazlar, doğru çevreye ihtiyaçları vardır." dedi.

Mbappe'nin dünyanın en iyisi olduğunu söyleyen Leonardo, "Kylian şu anda dünyanın en iyi oyuncusu. Messi zaten her zaman bu seviyedeydi ama insanların bazen geçiş süreçleri sıkıntılı olabiliyor bu çok normal. Mesele kimin daha iyi olduğuyla ilgili değil. Biri 23 yaşında, diğeri 34." ifadelerini kullandı.

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