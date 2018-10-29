ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNALİNDEN KÜME DÜŞME HATTINA

Fenerbahçe ile adı anılan Portekizli teknik adam Leonardo Jardim'in Katar Milli Takımı'ndan büyük bir teklif aldığı öne sürüldü.France Football'da yer alan habere göre; daha önce Zinedine Zidane'a teklif yaptığı ancak reddedildiği belirtilenbelirtildi. Katar'dan Jardim'ebir maaş önerdiği ancak Portekizli antrenörün kulüp takımı çalıştırmak istediği kaydedildi.ve bu kulüplerden haber beklediği, olmazsa Katar'dan gelen teklife geri dönüş yapacağı yazıldı.Katar Futbol Federasyonu'nun 2022 Dünya Kupası'nda takımın başında marka bir teknik adam istediği ve Jardim'in istedikleri bir isim olduğu ifade edildi.Monaco'da Kylian Mbappe, Anthony Martial, Fabinho, Thomas Lemar, Benjamin Mendy gibi önemli yetenekleri yıldız haline getiren Leonardo Jardim, Fransa Ligue 1'i kazanmış ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynatmıştı. Bu sezon Monaco'yu küme düşme hattına indirince görevden alınmıştı.