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Leonardo Jardim Çin yolcusu

Son olarak Monaco'da görev yapan Leonardo Jardim, Çin Süper Ligi ekiplerinden Dalian Yifang'ın başına geçiyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Leonardo Jardim Çin yolcusu
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04 Ocak 2019 00:14
Monaco'dan ayrıldıktan sonra bir süredir çalışmayan tecrübeli teknik adam Leonardo Jardim'in Çin yolcusu olduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz sezon Çin Süper Ligi'ni 11. sırada tamamlayan Dalian Yifang, Leonardo Jardim ile görüşüyor. Fransız basınında yer alan haberlerde Jardim ile yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği ve büyük bir sürpriz yaşanmazsa Dalian Yifang'ın resmi açıklamayı yakın zamanda yapacağı belirtildi.

Kadrosunda Carrasco ve Gaitan'ın da yer aldığı Dalian Yifang'ı geçen sezon Bernd Schuster çalıştırıyordu.



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