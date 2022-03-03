Leonardo'dan açıklamalar: Zlatan, Ramos, Mbappe...

Paris Saint-Germain'de sportif direktör Leonardo, kulübün eski oyuncusu Zlatan Ibrahimovic, Real Madrid'den transfer Sergio Ramos ve takımın yıldızı Kylian Mbappe için konuştu.



"CEVAP VERMEYE DEĞMEZ"



PSG'yi disiplinsiz olmakla suçlayan Zlatan Ibrahimovic'e cevap veren Leonardo, "Disiplinsizlik nerede?" nerede şeklinde gelen soruya "Cevaplamaya bile değmez. Bir oyuncu PSG'den ayrıldığında konuşmaya devam etmesinin bir nedeni olacaktır. Tüm dünya bu kulübe gelmek istiyor" ifadelerini kullandı.



"DİSİPLİNSİZLİK NEREDE?"



Zlatan'ı Fransız ekibine getiren isim olan Leonardo, tecrübeli golcünün kulübe geri dönmek istediğini belirterek, "Zlaten, PSG'ye geri dönmek için bana birkaç kez sordu. Zlatan'dan kariyerindeki katkısı nedeniyle bu kulübe bir teşekkür bekliyorum. PSG, ondan önce vardı, ondan sonra da var olacak. Şimdi siz söyleyin bana disiplinsizlik nerede?" şeklinde konuştu.



"12 YIL ZİRVEDE KALABİLİR Mİ?"



Neymar'ın maçlardan iki üç sonra gece kulüplerine gitmesine de atıfta bulunan Brezilyalı futbol insanı, "Bir futbolcunun, eğer profesyonel değilse 12 yıl boyunca zirvede kalabileceğine inanıyor musunuz? Sosyal ağlar, bozuk bir gerçeklik yansıtıyor" dedi.



"SÜREÇ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ GİBİ OLMADI"



Leonardo, sezon başında Real Madrid'den bedelsiz transfer edilen ancak sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Sergio Ramos için ise, "Ramos ile imzaladık, fiziksel olarak iyi durumdaydı. Ancak bugüne kadar 5 maçta oynadı. Maalesef, süreç düşündüğümüz gibi gitmedi. Onun için ve herkes için zor bir durum. Ama bizim raporlarımız açık. Artık oynayamayacağı günü açık olarak söyleriz, bu durumda değil. Sonuç çıkarmadan önce bekleyeceğiz, sezon henüz sona ermedi." diye konuştu.



"50 MİLYON EURO TEKLİF ETMEDİK"



Leonardo, Mbappe'ye yıllık 50 milyon euro teklif ettikleri haberleri yalanlayıp, "Bunlar doğru değil. Somut bir teklif yapılmadı. Sanırım sözleşmeye koyacağımız son şey para olacak. Mümkün olan en iyi oyuncu olabilmesi için en iyi şartları sunmak istiyoruz" dedi.



"BAŞKAN BANA ÖZERKLİK VERİYOR"



Fransız devindeki durumuna da değinen 52 yaşındaki futbol adamı, "Ben hata yapmaktan korkmuyorum, başkan bana büyük bir güven veriyor, gerçek bir özerkliğe izin veriyor. Bunun için ona teşekkür ederim. Bu ruhla çalışmak, gerçekten çalışmak istemeni sağlıyor. Bu çok önemli. Bu yüzden PSG'nin harika bir kulüp olduğunu söylüyorum" sözlerini kullandı.





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