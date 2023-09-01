Leonardo Bonucci Union Berlin'de

Union Berlin, Juventus ile sözleşmesi sona eren Leonardo Bonucci'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; fc-union-berlin.de
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Leonardo Bonucci Union Berlin'de
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01 Eylül 2023 12:25
Union Berlin, Avrupa transfer döneminin bitmesine saatler kala yeni yıldız oyuncusunu açıkladı.

Union Berlin, İtalyan savunmacı Leonardo Bonucci'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

BEŞİKTAŞ'LA DA ADI GEÇTİ

Serbest oyuncu durumunda olan 36 yaşındaki Leonardo Bonucci'nin adı bir dönem Beşiktaş ile anılsa da İtalyan stoper Alman ekibi Union Berlin ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı.

26 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 26 resmi maça çıkan Leonardo Bonucci bu karşılaşmalarda 2 gollük katkı sağladı.

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