Leonardo Bonucci Union Berlin'de

Union Berlin, Avrupa transfer döneminin bitmesine saatler kala yeni yıldız oyuncusunu açıkladı.



Union Berlin, İtalyan savunmacı Leonardo Bonucci'yi kadrosuna kattığını açıkladı.



BEŞİKTAŞ'LA DA ADI GEÇTİ



Serbest oyuncu durumunda olan 36 yaşındaki Leonardo Bonucci'nin adı bir dönem Beşiktaş ile anılsa da İtalyan stoper Alman ekibi Union Berlin ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı.



26 MAÇA ÇIKTI



Geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 26 resmi maça çıkan Leonardo Bonucci bu karşılaşmalarda 2 gollük katkı sağladı.



