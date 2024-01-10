Leonardo Bonucci, İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, anlaşma sağladığı İtalyan stoper Leonardo Bonucci'yi İstanbul'a getirmeyi hazırlanıyor. 36 yaşındaki oyuncu cephesinden de transfer için dikkat çeken bir paylaşım geldi. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Leonardo Bonucci, İstanbul'a geliyor
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10 Ocak 2024 11:39
Son güncelleme 10 Ocak 2024 11:54
Ocak ayında stoper hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, kadrosunu dünyaca ünlü bir isimle güçlendirmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe, Union Berlin forması giyen Leonardo Bonucci ile anlaşmaya vardı. Union Berlin'de fazla forma şansı bulamayan ve sözleşmesini feshetmek için geri sayıma geçen İtalyan savunma oyuncusunun, Fenerbahçe için bugün (çarşamba) İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE'DEN ALACAĞI RAKAM

Fenerbahçe ile yarım sezonluk anlaşma sağlayan 36 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerden 1.3 milyon euro kazanacak. 

Fenerbahçe'nin Leonardo Bonucci'nin transferini kısa süre içerisinde resmiyete kavuşturması bekleniyor.

Bonucci'nin Fenerbahçe ile yapacağı sözleşmede 1 yıllık uzatma opsiyonu da yer alacak.  İtalyan savunma oyuncusu, sözleşme şartlarını yerine getirmesi halinde 1 yıl sözleşme uzattı hakkı Fenerbahçe'de olacak. Bonucci, sözleşmesinin uzaması durumunda ise 2.5 Milyon Euro maaş kazanacak.

Bu sezon Union Berlin'de 10 maçta sahaya çıkan Bonucci, 1 kez gol sevinci yaşadı.

MENAJERLİK ŞİRKETİNDEN PAYLAŞIM

Leonardo Bonucci'nin menajerlik şirketinden ise dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Aynı zamanda Fenerbahçeli Edin Dzeko'nun da menajerlik işlerini yürüten şirket, Dzeko ve Bonucci'nin formalarının yer aldığı bir fotoğraf paylaştı.

EDIN DZEKO BEĞENDİ

Edin Dzeko ise, menajerlik şirketi tarafından yapılan bu paylaşımı beğendi.



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