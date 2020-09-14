Leonardo: 'Boks maçı olsaydı kazanabilirdik'

PSG'nin Marsilya'ya kaybettiği ve tam 19 kartın çıktığı maçın ardından PSG Sportif Direktörü Leonardo maçta yaşanan olayları değerlendirdi.



Leonardo maç sonu açıklamasında maçın bu duruma getirilmemesi gerektiğini söylerken karşılaşmana "boks maçı" benzetmesi yaptı.



Leonardo ayrıca yeni transfer ve ligdeki iki maçında da mağlubiyet yaşayan teknik direktör Tuchel'in koltuğunun sallantıda olup olmadığına yönelik sorulara böyle cevap verdi:



"BOKS MAÇI OLSAYDI KAZANIRDIK"



"Bence iyi bir maç oynadık. Boks maçı olsaydı kazanabilirdik. Bu durum aynı zamanda oyuncuların hatası, bunu içimizde konuşacağız."



"TRANSFER OLACAK MI?"



"Takımımız zaten güçlü. Yeni transfer için bir şey diyemem. Florenzi bugün oynadı ve iyiydi, takım olarak da iyi oynadık. Üst düzey bir maçı geride bıraktık."



"TUCHEL'İN DURUMU İÇİN ÇOK ERKEN"



"Şampiyonlar Ligi finalinden çıktık, arkasından Kovid-19 şokunu yaşadık. Çok karmaşık günler geçiriyoruz. Tuchel ile ilgili bir soruyu yanıtlamak için çok erken, durum çok karmaşık ve bunu zaman gösterecek. Biraz daha iyi olmak için istikrara ihtiyacımız var."



