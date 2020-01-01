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Leonard: "Jimmy, maksimum kontratlı oyuncunun tanımıdır!"

Miami Heat pivotu Meyers Leonard, takım arkadaşı Jimmy Butler'ın 'toksik' bir takım arkadaşı olduğuna dair repütasyonu reddetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat pivotu Meyers Leonard, takım arkadaşı Jimmy Butler'ın 'toksik' bir takım arkadaşı olduğuna dair repütasyonu reddetti.

Leonard, SiriusXM NBA Radio'da konuk oldu ve Butler'ın, Heat'e getirdiği liderlik niteliklerini açıkladı:

"Bu adam tam anlamıyla bir maksimum kontratlı oyuncunun tanımıdır, istediğiniz her şey odur. Disiplinli ve çok çok çok iyi bir takım arkadaşıdır, ki bu saçma sebeplerden dolayı insanlar, başka bir organizasyonun parçası olduğu dönemde bunu düşünme eğiliminde değillerdi. Çok çalışır, sahanın her iki tarafında da oynar... Ben oyunu etkileyebildiği seviye konusunda şok olmuştum."


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