Leon Marchand, olimpiyat rekorunu kırdı!

Erkekler 400 metre karışıkta son dünya rekortmeni Fransız yüzücü Leon Marchand, 15 yıl 11 ay 18 gündür Michael Phelps'e ait olan olimpiyat rekorunu kırmayı başardı.

Leon Marchand, olimpiyat rekorunu kırdı!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bugün gerçekleştirilen yüzme branşı yarışlarında olimpiyat rekoru kırıldı.

Paris'teki La Defense Arena'da gerçekleştirilen yarışlarda erkekler 400 metre karışık, erkekler 100 metre kurbağalama ve kadınlar 100 metre kelebekte finaller yapıldı.

Erkekler 400 metre karışıkta son dünya rekortmeni Fransız yüzücü Leon Marchand, 4.02.95'lik derecesiyle 15 yıl 11 ay 18 gündür Michael Phelps'e (4.03.84) ait olan olimpiyat rekorunu kırmayı başardı.

Bu disiplinde Tomoyuki Matsushita 4.08.62'lik dereceyle ikinci, ABD'li Carson Foster ise 4.08.66'lık derecesiyle üçüncü oldu.

Erkekler 100 metre kurbağalamada iki gümüş

Erkekler 100 metre kurbağalama finalinde de ilginç bir olay yaşandı. İtalyan Nicolo Martinenghi 59.03'le altın madalya kazanırken, son dünya ve olimpiyat rekortmeni İngiliz Adam Peaty ile ABD'li Nic Fink, 59.05'lik aynı dereceyle gümüş madalya elde etti.

Kadınlar 100 metre kelebekte ise ABD'li Torri Huske 55.59'luk derecesiyle altın madalya elde ederken, yarı finalde olimpiyat rekoru kıran Gretchen Walsh 55.63'le gümüş ve Çinli Yufei Zhang 56.21'le bronz madalya kazandı.

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