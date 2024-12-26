Leon Marchand, Avrupa'nın en iyi sporcusu seçildi

Polonya Haber Ajansının her yıl düzenlediği, Anadolu Ajansının da oy kullandığı "Avrupa'nın en iyi sporcusu" yarışmasında kazanan isim, Fransız yüzücü Leon Marchand oldu.



Polonya Haber Ajansı, dünyanın önde gelen 19 basın kuruluşunun verdiği oyların sonucunda 2024 yılında Avrupa'nın en iyi 26 sporcusunu duyurdu.



Anadolu Ajansının da yer aldığı oylamada, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 4 altın madalya kazanan Fransız yüzücü Leon Marchand, ilk sırayı aldı.



Sloven bisikletçi Tadej Pogacar'ın ikinci, İsveçli atlet Armand Duplantis'in ise üçüncü olduğu liste şu şekilde:



1-Leon Marchand (Fransa-yüzme) 155 puan



2-Tadej Pogacar (Slovenya-Bisiklet) 148 puan



3-Armand Duplantis (İsveç-Atletizm) 142 puan



4-Jannik Sinner (İtalya-Tenis) 113,5 puan



5-Max Verstappen (Hollanda-Formula 1) 71 puan



6-Rodri (İspanya-Futbol) 53 puan



7-Marco Odermatt (İsviçre-Alp disiplini) 49 puan



8-Yaroslava Makhutchikh (Ukrayna-Atletizm) 43 puan



9-Remco Evenepoel (Belçika-Bisiklet) 36 puan



10-Nicola Jokic (Sırbistan-Basketbol) 35 puan



11-Sifan Hassan (Hollanda-Atletizm) 27 puan



12-Aryna Sabalenka (Belarus-Tenis) 26 puan



13-Harrie Levreysen (Hollanda-Bisiklet) 25 puan



14-Femke Bol (Hollanda-Atletizm) 21 puan



15-Johannes Thingnes Boe (Norveç-Biatlon) 19 puan



16-Oleksander Usyk (Ukrayna-Boks) 14 puan



16-Sarah Sjoestroem (İsveç-Yüzme) 14 puan



18-Novak Djokovic (Sırbistan-Tenis) 12 puan



19-Nafissatou Thiam (Belçika-Atletizm) 11 puan



19-Carlos Alcazar (İspanya-Tenis) 11 puan



21-Paola Egonu (İtalya-Voleybol) 10 puan



22-Lamine Yamal (İspanya-Futbol) 9 puan



23-Jude Bellingham (İngiltere-Futbol) 7 puan



23-Iga Swiatek (Polonya-Tenis) 7 puan



23-Josef Dostal (Çekya-Kano) 7 puan



23-Nicolo Martinenghi (İtalya-Yüzme) 7 puan



