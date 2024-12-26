Leon Marchand, Avrupa'nın en iyi sporcusu seçildi

Polonya Haber Ajansının her yıl düzenlediği, Anadolu Ajansının da oy kullandığı "Avrupa'nın en iyi sporcusu" yarışmasında kazanan isim, Fransız yüzücü Leon Marchand oldu.
Polonya Haber Ajansı, dünyanın önde gelen 19 basın kuruluşunun verdiği oyların sonucunda 2024 yılında Avrupa'nın en iyi 26 sporcusunu duyurdu.
Anadolu Ajansının da yer aldığı oylamada, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 4 altın madalya kazanan Fransız yüzücü Leon Marchand, ilk sırayı aldı.
Sloven bisikletçi Tadej Pogacar'ın ikinci, İsveçli atlet Armand Duplantis'in ise üçüncü olduğu liste şu şekilde:
1-Leon Marchand (Fransa-yüzme) 155 puan
2-Tadej Pogacar (Slovenya-Bisiklet) 148 puan
3-Armand Duplantis (İsveç-Atletizm) 142 puan
4-Jannik Sinner (İtalya-Tenis) 113,5 puan
5-Max Verstappen (Hollanda-Formula 1) 71 puan
6-Rodri (İspanya-Futbol) 53 puan
7-Marco Odermatt (İsviçre-Alp disiplini) 49 puan
8-Yaroslava Makhutchikh (Ukrayna-Atletizm) 43 puan
9-Remco Evenepoel (Belçika-Bisiklet) 36 puan
10-Nicola Jokic (Sırbistan-Basketbol) 35 puan
11-Sifan Hassan (Hollanda-Atletizm) 27 puan
12-Aryna Sabalenka (Belarus-Tenis) 26 puan
13-Harrie Levreysen (Hollanda-Bisiklet) 25 puan
14-Femke Bol (Hollanda-Atletizm) 21 puan
15-Johannes Thingnes Boe (Norveç-Biatlon) 19 puan
16-Oleksander Usyk (Ukrayna-Boks) 14 puan
16-Sarah Sjoestroem (İsveç-Yüzme) 14 puan
18-Novak Djokovic (Sırbistan-Tenis) 12 puan
19-Nafissatou Thiam (Belçika-Atletizm) 11 puan
19-Carlos Alcazar (İspanya-Tenis) 11 puan
21-Paola Egonu (İtalya-Voleybol) 10 puan
22-Lamine Yamal (İspanya-Futbol) 9 puan
23-Jude Bellingham (İngiltere-Futbol) 7 puan
23-Iga Swiatek (Polonya-Tenis) 7 puan
23-Josef Dostal (Çekya-Kano) 7 puan
23-Nicolo Martinenghi (İtalya-Yüzme) 7 puan
Polonya Haber Ajansı, dünyanın önde gelen 19 basın kuruluşunun verdiği oyların sonucunda 2024 yılında Avrupa'nın en iyi 26 sporcusunu duyurdu.
Anadolu Ajansının da yer aldığı oylamada, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 4 altın madalya kazanan Fransız yüzücü Leon Marchand, ilk sırayı aldı.
Sloven bisikletçi Tadej Pogacar'ın ikinci, İsveçli atlet Armand Duplantis'in ise üçüncü olduğu liste şu şekilde:
1-Leon Marchand (Fransa-yüzme) 155 puan
2-Tadej Pogacar (Slovenya-Bisiklet) 148 puan
3-Armand Duplantis (İsveç-Atletizm) 142 puan
4-Jannik Sinner (İtalya-Tenis) 113,5 puan
5-Max Verstappen (Hollanda-Formula 1) 71 puan
6-Rodri (İspanya-Futbol) 53 puan
7-Marco Odermatt (İsviçre-Alp disiplini) 49 puan
8-Yaroslava Makhutchikh (Ukrayna-Atletizm) 43 puan
9-Remco Evenepoel (Belçika-Bisiklet) 36 puan
10-Nicola Jokic (Sırbistan-Basketbol) 35 puan
11-Sifan Hassan (Hollanda-Atletizm) 27 puan
12-Aryna Sabalenka (Belarus-Tenis) 26 puan
13-Harrie Levreysen (Hollanda-Bisiklet) 25 puan
14-Femke Bol (Hollanda-Atletizm) 21 puan
15-Johannes Thingnes Boe (Norveç-Biatlon) 19 puan
16-Oleksander Usyk (Ukrayna-Boks) 14 puan
16-Sarah Sjoestroem (İsveç-Yüzme) 14 puan
18-Novak Djokovic (Sırbistan-Tenis) 12 puan
19-Nafissatou Thiam (Belçika-Atletizm) 11 puan
19-Carlos Alcazar (İspanya-Tenis) 11 puan
21-Paola Egonu (İtalya-Voleybol) 10 puan
22-Lamine Yamal (İspanya-Futbol) 9 puan
23-Jude Bellingham (İngiltere-Futbol) 7 puan
23-Iga Swiatek (Polonya-Tenis) 7 puan
23-Josef Dostal (Çekya-Kano) 7 puan
23-Nicolo Martinenghi (İtalya-Yüzme) 7 puan