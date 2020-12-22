Leo Westermann, Barcelona'ya transfer oldu!

Fenerbahçe Beko'da beklentileri karşılayamayan Leo Westermann, Barcelona'ya transfer oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Leo Westermann, Barcelona'ya transfer oldu!
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22 Aralık 2020 13:51
Fenerbahçe Beko'nun Fransız oyun kurucusu Leo Westermann, Barcelona ile anlaşmaya vardı.

Barcelona Başantrenörü Saruna Jasikevcius ile daha önce Zalgiris Kaunas'ta birlikte çalışan Leo Westermann, eski antrenörüyle İspanya'da yeniden bir araya gelecek. beIN Sports'un haberine göre, Westermann bu hafta içinde Barcelona'ya katılacak.

HEURTEL, FENERBAHÇE'YE DOĞRU

Öte yandan Barcelona'nın Joventut Badalona maçında kadroda olmayan ve Fenerbahçe Beko'nun gündeminde olan Thomas Heurtel'in ise sarı-lacivertlilere transfer olması bekleniyor. Jasikevicius, "Heurtel için her iki taraf adına da yararlı olacak bir çözüm arıyoruz. Gelecek günlerde durum netleşecektir." diyerek ayrılığının sinyalini vermişti.

31 yaşındaki Thomas Heurtel, daha önce Türkiye'de Anadolu Efes formasını da terletti.





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