Leo Pereira, Beşiktaş'ın elini yaktı!

Flamengo kulübü, 24 yaşındaki stoperi için 1 milyon Euro civarında kiralama bedeli istedi. Beşiktaş ise indirim talep etti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Leo Pereira, Beşiktaş'ın elini yaktı!
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24 Ocak 2021 11:37
Beşiktaş'ın stoper mevkiine düşündüğü Leao Pereira için kulübü Flamengo yüksekten uçtu.

Neredeyse transfer bütçesine denk gelen 1 milyon Euro civarındaki rakamı çok yüksek bulan siyah-beyazlılar, bu şartlarda transferin gerçekleşmesinin imkansız olduğunu belirterek Brezilya kulübünden indirim talebinde bulundu.

24 yaşındaki oyuncu Flamengo, Ocak 2020'de Atletico Paranaense'ye 7 milyon euro bonservis ödemişti. 



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