Leo Pereira, Beşiktaş'ın elini yaktı!

Beşiktaş'ın stoper mevkiine düşündüğü Leao Pereira için kulübü Flamengo yüksekten uçtu.



Neredeyse transfer bütçesine denk gelen 1 milyon Euro civarındaki rakamı çok yüksek bulan siyah-beyazlılar, bu şartlarda transferin gerçekleşmesinin imkansız olduğunu belirterek Brezilya kulübünden indirim talebinde bulundu.



24 yaşındaki oyuncu Flamengo, Ocak 2020'de Atletico Paranaense'ye 7 milyon euro bonservis ödemişti.



