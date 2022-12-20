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Leo Messi finalde rekor kıracak

Arjantin ile birlikte 2022 Dünya Kupası finalinde Fransa ile karşılaşacak olan Lionel Messi, bu maç ile birlikte Dünya Kupası tarihinin en çok maça çıkan oyuncusu olacak.

Leo Messi finalde rekor kıracak
Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi, 2022 Dünya Kupası finalinde sahaya çıkması ile birlikte yeni bir rekor kıracak.

Fransa'ya karşı oynanacak final maçı ile birlikte Dünya Kupası tarihindeki 26. maçına çıkacak olan Messi, kupa tarihinin en çok maça çıkan oyuncusu olma rekorunu eline alacak. Rekor, daha önce 25 maça çıkan Alman eski futbolcu Lothar Matthaus'a aitti.

"KIRACAKSA MESSI KIRSIN"

Kırılan rekoru hakkında konuşan Matthaus, "Rekora sahip olduğum için mutluydum ama kırılıyor... Yine de bunu Messi'nin kıracak olması beni mutlu ediyor." ifadelerini kullandı

Lionel Messi, Hırvatistan'a yarı finalde attığı gol ile Arjantin tarihinin Dünya Kupası'ndaki en golcü oyuncusu olma rekorunu eline almıştı.



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