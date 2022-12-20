Leo Messi finalde rekor kıracak

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Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi, 2022 Dünya Kupası finalinde sahaya çıkması ile birlikte yeni bir rekor kıracak.Fransa'ya karşı oynanacak final maçı ile birlikte Dünya Kupası tarihindeki 26. maçına çıkacak olan Messi, kupa tarihinin en çok maça çıkan oyuncusu olma rekorunu eline alacak. Rekor, daha önce 25 maça çıkan Alman eski futbolcu Lothar Matthaus'a aitti.Kırılan rekoru hakkında konuşan Matthaus,Lionel Messi, Hırvatistan'a yarı finalde attığı gol ile Arjantin tarihinin Dünya Kupası'ndaki en golcü oyuncusu olma rekorunu eline almıştı.