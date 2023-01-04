Leo Dubois'ten derbi açıklaması

Galatasaray'da Leo Dubois, MKE Ankaragücü karşılaşmasındaki 2-1'lik galibiyeti değerlendirdi.



Fransız sağ bek, "Bu akşam kazandık ancak herkes derbi maçını konuşuyor. Bizim için önemli olan bu maçtı. Haftayı lider olarak kapattık ve oraya lider olarak gidiyoruz." ifadelerini kullandı.



Dubois, röportajını, "Fenerbahçe maçıyla ilgili çok bilgi aldım. Galatasaray'da oynarken önemli olan kupa kazanmaktır. Oradan 3 puanı alıp gelmek istiyoruz." diye tamamladı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ