Leo Dubois: "Taraftar mükemmeldi"

Galatasaray'ın Fransız sağ beki Leo Dubois, 2-1 kazanılan Konyaspor karşılaşmasını değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Leo Dubois: 'Taraftar mükemmeldi'
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16 Eylül 2022 22:37
Galatasaray'da Leo Dubois, Konyaspor galibiyeti sonrası konuştu.

Fransız oyuncu, "Atmosfer ve taraftar mükemmeldi. Karşımızda iyi bir takım vardı, biraz zorluklar yaşadık. Ancak golü bulduk ve kazandık." dedi.

Dubois, ayrıca, "Çok mutluyum, hedefimiz maç kazanmak ve şampiyon olmak. Bu kez solda oynadım. İstek buydu ve yerine getirdim. Fazlasıyla mutluyum." ifadelerini kullandı.

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