Leo Dubois: 'Taraftar mükemmeldi'

Galatasaray'da Leo Dubois, Konyaspor galibiyeti sonrası konuştu.



Fransız oyuncu, "Atmosfer ve taraftar mükemmeldi. Karşımızda iyi bir takım vardı, biraz zorluklar yaşadık. Ancak golü bulduk ve kazandık." dedi.



Dubois, ayrıca, "Çok mutluyum, hedefimiz maç kazanmak ve şampiyon olmak. Bu kez solda oynadım. İstek buydu ve yerine getirdim. Fazlasıyla mutluyum." ifadelerini kullandı.





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