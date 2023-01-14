Leo Dubois siftah yaptı

Galatasaray'ın Fransız beki Leo Dubois, ligdeki ilk asistini Atakaş Hatayspor maçında yaptı.
Türkiye Kupası maçlarında 2 asisti vardı. Dubois, ligde Konyaspor maçında Calvo'nun kendi kalesine attığı golde ortayı yapsa da hanesine asist yazdıramamıştı. 28 yaşındaki oyuncu, cuma günü siftah yaptı.
Leo Dubois, 45+4. dakikada ceza sahası içinde soldan arka direğe topu kaldırarak Juan Mata'nın golünün hazırlayıcısı oldu.
Asıl bölgesi sağ bek olan Fransız yıldız, savunmanın solunda yine iyi bir şekilde mücadele etti
Türkiye Kupası maçlarında 2 asisti vardı. Dubois, ligde Konyaspor maçında Calvo'nun kendi kalesine attığı golde ortayı yapsa da hanesine asist yazdıramamıştı. 28 yaşındaki oyuncu, cuma günü siftah yaptı.
Leo Dubois, 45+4. dakikada ceza sahası içinde soldan arka direğe topu kaldırarak Juan Mata'nın golünün hazırlayıcısı oldu.
Asıl bölgesi sağ bek olan Fransız yıldız, savunmanın solunda yine iyi bir şekilde mücadele etti