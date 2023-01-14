Leo Dubois siftah yaptı

Galatasaray'ın Fransız beki Leo Dubois, ligdeki ilk asistini Atakaş Hatayspor maçında yaptı.



Türkiye Kupası maçlarında 2 asisti vardı. Dubois, ligde Konyaspor maçında Calvo'nun kendi kalesine attığı golde ortayı yapsa da hanesine asist yazdıramamıştı. 28 yaşındaki oyuncu, cuma günü siftah yaptı.



Leo Dubois, 45+4. dakikada ceza sahası içinde soldan arka direğe topu kaldırarak Juan Mata'nın golünün hazırlayıcısı oldu.



Asıl bölgesi sağ bek olan Fransız yıldız, savunmanın solunda yine iyi bir şekilde mücadele etti



