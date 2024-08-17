Leo Dubois: "Elimden geleni yapacağım"

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Leo Dubois, Konyaspor maçının ardından açıklama yaptı.

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Leo Dubois: 'Elimden geleni yapacağım'
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17 Ağustos 2024 00:07
Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Leo Dubois, Konyaspor maçının ardından açıklamada bulundu.

Leo Dubois yaptığı açıklamada, "Çok mutluyuz. Zor bir maçtı ama kazanmayı bildik. Önümüzde daha zor maçlar var. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. Şimdi o maç için hazırlanacağız." dedi.

Tecrübeli oyuncu ayrıca, "Çok mutluyum. Hem sağda hem de solda oynayabiliyorum. Hocamız bana görev verdiği sürece en iyisini yapmaya çalışacağım. Hem hocamız için hem de takım için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

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