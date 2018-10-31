40 yıla yakın teknik direktörlük geçmişi bulunan'nun'den ayrılmasını Hollanda basınına değerlendirdi.Kariyerinde Real Madrid, Ajax, Polonya Milli Takımı gibi takımları çalıştıran 76 yaşındaki teknik direktör, Cocu'nun Fenerbahçe'de 'kültür farkı' nedeniyle başarısız olduğunu belirtti.Leo Beenhakker, ''Cocu'nun temel problemi, Fenerbahçe'ye gider gitmez kendi futbol felsefesini ilan etmesi oldu. Yeni bir yerde, farklı bir kültürde çalışmanın ne kadar zor olduğunu en iyi ben bilirim. Cocu'da da bunu gördüm. Phillip'in kalitesinden kuşkum yok ama farklı bir kültürde kendinizi batırma şansınız da var. Farklı kültürlerde çalışmak çok zordur. Kötü demiyorum, sadece farklı diyorum.'' sözlerini kullandı.76 yaşındaki Hollandalı teknik adam, ''1986'da Real Madrid'deki ilk haftamda yardımcım Vicente del Bosque'ydi. Kendisi sonradan baya başarılı oldu. Bana dediği bir söz vardı, hala unutamıyorum. Teknik direktörlüğün yarısı futbol yönetmek yarısı ise insan yönetmek demişti. Bu sözü hala hatırlarım.'' diye konuştu.Leo Beenhakker, 1995-96 sezonunda Türkiye'de İstanbulspor'u da çalıştırmıştı.