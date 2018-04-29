Lens'ten Galatasaray sözleri: 'Hayal kırıklığı'

Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Lens, Galatasaray'a 2-0 kaybettikleri maçın ardından konuştu.
Galatasaray karşısında şansız olduklarını ifade eden Lens, "Çok önemli bir maçtı, kazanan takım şampiyonluk için büyük bir adım atacaktı ama olmadı. Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Bundan sonra kalan maçlara bakacağız ancak durum bizim elimizde değil" dedi.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Galatasaray karşısında şansız olduklarını ifade eden Lens, "Çok önemli bir maçtı, kazanan takım şampiyonluk için büyük bir adım atacaktı ama olmadı. Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Bundan sonra kalan maçlara bakacağız ancak durum bizim elimizde değil" dedi.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın