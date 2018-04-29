  •  
    Ve Hasan Ali'den ilginç paylaşım! ''Muz iyidir...''
  •  
    Sezon sonu bedavaya 22'lik gol+asist makinesi
  •  
    Galatasaray şampiyon olursa flaş Tudor kararı
  •  
    Dünyanın en pahalı 11'i açıklandı! Şaşırtan isim!
  •  
    F.Bahçe'den MANU'nun yıldızına "RESMİ" teklif!..

Lens'ten Galatasaray sözleri: "Hayal kırıklığı"

Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Lens, Galatasaray'a 2-0 kaybettikleri maçın ardından konuştu.

Kaynak: Sporx.com
Lens'ten Galatasaray sözleri: 'Hayal kırıklığı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Nisan 2018 21:16
Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Lens, Galatasaray'a 2-0 kaybettikleri maçın ardından konuştu.

Galatasaray karşısında şansız olduklarını ifade eden Lens, "Çok önemli bir maçtı, kazanan takım şampiyonluk için büyük bir adım atacaktı ama olmadı. Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Bundan sonra kalan maçlara bakacağız ancak durum bizim elimizde değil" dedi.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için