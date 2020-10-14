Teknik ekip ve yönetimin ortak kararıyla kadro dışı bırakılan; Isimat Mirin, Douglas ve Jeremain Lens, takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam ediyor.



Yüksek yıllık ücretleri sebebiyle ayrılığa olumlu bakmayan 3 futbolcu, Nevzat Demir Tesisleri'nde birlikte antrenmanlarını sürdürüyor.



3 futbolcudan sadece Lens'e tekliflerin geldiği ancak Hollandalı kanat oyuncusunun, Beşiktaş'tan kazandığı 2.2 milyon Euro seviyesinde bir öneri almadığı için takımda kalmayı planladığı ifade edildi.







