Lens'e teklif geliyor ama parasını bırakmıyor!

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Jeremain Lens, 2.2 milyon Euro'luk yıllık ücreti nedeniyle Siyah Beyazlı ekipten ayrılmayı düşünmüyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Lens'e teklif geliyor ama parasını bırakmıyor!
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14 Ekim 2020 11:11
Teknik ekip ve yönetimin ortak kararıyla kadro dışı bırakılan; Isimat Mirin, Douglas ve Jeremain Lens, takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam ediyor.

Yüksek yıllık ücretleri sebebiyle ayrılığa olumlu bakmayan 3 futbolcu, Nevzat Demir Tesisleri'nde birlikte antrenmanlarını sürdürüyor.

3 futbolcudan sadece Lens'e tekliflerin geldiği ancak Hollandalı kanat oyuncusunun, Beşiktaş'tan kazandığı 2.2 milyon Euro seviyesinde bir öneri almadığı için takımda kalmayı planladığı ifade edildi.

 



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