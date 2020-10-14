Teknik ekip ve yönetimin ortak kararıyla kadro dışı bırakılan; Isimat Mirin, Douglas ve Jeremain Lens, takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam ediyor.
Yüksek yıllık ücretleri sebebiyle ayrılığa olumlu bakmayan 3 futbolcu, Nevzat Demir Tesisleri'nde birlikte antrenmanlarını sürdürüyor.
3 futbolcudan sadece Lens'e tekliflerin geldiği ancak Hollandalı kanat oyuncusunun, Beşiktaş'tan kazandığı 2.2 milyon Euro seviyesinde bir öneri almadığı için takımda kalmayı planladığı ifade edildi.
Yüksek yıllık ücretleri sebebiyle ayrılığa olumlu bakmayan 3 futbolcu, Nevzat Demir Tesisleri'nde birlikte antrenmanlarını sürdürüyor.
3 futbolcudan sadece Lens'e tekliflerin geldiği ancak Hollandalı kanat oyuncusunun, Beşiktaş'tan kazandığı 2.2 milyon Euro seviyesinde bir öneri almadığı için takımda kalmayı planladığı ifade edildi.