Lens yeni orta sahasını açıkladı

Adı zaman zaman Türk kulüpleriyle de anılan Nampalys Mendy'nin yeni takımı belli oldu.
Senegalli 31 yaşındaki orta saha Nampalys Mendy, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
24 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Leicester City ile 24 resmi maça çıkan Nampalys Mendy bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
Senegalli 31 yaşındaki orta saha Nampalys Mendy, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
24 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Leicester City ile 24 resmi maça çıkan Nampalys Mendy bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.