Lens yeni orta sahasını açıkladı

Lens bonservisi elinde olan Nampalys Mendy ile sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Lens yeni orta sahasını açıkladı
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04 Eylül 2023 20:30
Adı zaman zaman Türk kulüpleriyle de anılan Nampalys Mendy'nin yeni takımı belli oldu.

Senegalli 31 yaşındaki orta saha Nampalys Mendy, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

24 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Leicester City ile 24 resmi maça çıkan Nampalys Mendy bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

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